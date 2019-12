Il cantante mascherato | cast | giudici e come funziona il nuovo format di Milly Carlucci

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di martedì 24 dicembre 2019) Uncomposto di otto personaggi famosi e provenienti da qualsiasi ambito - musica, sport, cinema, tv - si sfida esibendosi anonimamente e completamente mascherati in una competizione canora. Questo il plot della prima edizione de "Il", condotto dae in onda su Rai1 per quattro puntate a partire dal 10 gennaio 2020. Idel programma sono Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e Flavio Insinna.

