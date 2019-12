Il business del vino sputato | ecco l’assurda storia di Peter Bignell

(Di martedì 24 dicembre 2019) Vi è mai capitato di andare a fare una degustazione di vini? Se non siete a conoscenza di come essa avvenga dovete allora sapere che i vini assaggiati vengono quasi sempre sputati all’interno di un apposito contenitore. Questo permette ai vari assaggiatori di degustare numerosi tipi dio alcolici in generale senza ubriacarsi dopo qualche bicchiere. Per l’imprenditore e produttore australianotutto ciò era ed è considerato uno spreco e proprio per questo ha recentemente avuto un’idea geniale: riciclare il. Scopriamo insieme qual è stata la grande invenzione di quest’uomo. Riciclare il: nasce un nuovo distillatoera ad una degustazione di vini a Sydney quando si è reso conto di quanto fosse uno spreco buttare tutto ilnelle bacinelle. E’ stato proprio in quel momento che ha avuto ...

Leggi la notizia su velvetgossip

simo26110561 : RT @fattoquotidiano: 'Com’è oggi Betlemme? Com’è il Natale nella città del Natale per eccellenza? E la domanda che mi assilla da sempre...'… - Danae0308 : RT @ElioLannutti: #Bankitalia: tutte le bugie del Governatore. Ancora al suo posto, dopo 8 crac bancari a sua insaputa ! - massimoneri90 : VISCO INFERNO - IL ''FATTO'' METTE IN FILA TUTTE LE BUGIE DEL GOVERNATORE DI BANKITALIA -