Il bel cofanetto dei Decibel esce nel momento in cui la musica si sta trasformando da

(Di martedì 24 dicembre 2019) A cosa serve la? Basterebbe partire da questa semplice, stupida domanda, per provare a decifrare questa fine di decennio che corre il rischio di essere ricordata più per essere stato il punto più basso in campo artistico da che esiste laleggera che per altro. Perché una ovvietà è che oggi, grazie o per colpa, poi cercheremo di capirlo, allo streaming, a Youtube, alla rete, al digitale, laè diventata onnipresente, pervasiva, ha permeato come non mai il nostro vivere quotidiano, come fossimo i protagonisti di uno di quei film caciaroni e caotici alla Emir Kusturica, tipo Underground o Gatto nero, gatto bianco, che uno va in giro, e per uno si intende il protagonista, e intorno a lui c'è sempre una banda che suona qualcosa, spessoda matrimoni o funerali come quella di Goran Bregovic, Dio mio quante ovvietà che sto mettendo una dietro l'altra oggi. ...

