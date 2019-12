Il bebè piange troppo | la madre lo scuote forte e lo manda in coma

(Di martedì 24 dicembre 2019) Federico Garau Il piccolo, stando al racconto dei genitori, aveva pianto tutta la note a causa dell'eruzione di un dentino da latte. Nel tentativo di calmarlo, la, stanca e provata, lo avrebbe scosso con troppa forza. Il piccolo lotta ora fra la vita e la morte, 29enne indagata Dramma per una famiglia di Mestrino (Padova), che in queste ore teme per la vita di un bimbo di soli 5 mesi, ricoverato da sabato sera nel reparto di terapia intensiva neonatale di un ospedale padovano. Stando a quanto riferito sino ad ora dalla stampa locale, sarebbe stata la mamma, una 29enne di Vicenza, la causa del grave stato in cui adesso versa il bambino,ndolo convigore mentre cercava di calmare il suo pianto. Si tratterebbe, dunque, di un altro tragico caso di “baby shaking”, sindrome che si origina quando un infante viene scosso con troppa violenza, in grado di provocare ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Jimin_sweets : FATEMI PARLARE CON LA PERSONA CHE EDITA STE COSE E CHE HA MESSO LA VOCE DEL BEBÈ CHE PIANGE SU JUNGKOOK. DEVO DIRG… - GiornaleVicenza : Gravissime le condizioni: tutte le funzioni vitali del bebè sono affidate alle macchine. La mamma di #Mussolente è… -