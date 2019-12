Idee per un viaggio ricco di sole e cultura | La Valletta nel cuore del Mediterraneo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Malta è un arcipelago affascinante. Una piccola Nazione europea circondata dal mare. La sua capitale è La, città fondata

Leggi la notizia su laprimapagina

CarloCalenda : Non credo che Salvini o Meloni siano fascisti ma illiberali. Non credo che siano razzisti, ma che giochino sul cri… - matteosalvinimi : L’Italia è e deve rimanere profondamente cristiana, orgogliosa delle proprie radici e della propria storia. In Euro… - matteosalvinimi : E orgoglioso di quello che ho fatto, alla faccia di chi rinnega idee e principi per tenersi (temporaneamente) qualc… -