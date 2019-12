Ibrahimovic Milan | si avvicina il ritorno | ecco la formula dell’operazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019), i rossoneri ottimisti sulin Italia dell’attaccante svedese: Boban e Maldini in pressing sul giocatore La cinquina incassata a Bergamo contro l’Atalanta ha fatto da propulsore in casa. Dove si è tornati a respirare aria d’ottimismo circa ildiin rossonero, proprio in virtù di un’accelerata da parte di Boban e Maldini. Dopo settimane di stallo, il 38enne svedese – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – sarebbe pronto ad accettare un’offerta da 18 mesi di contratto. Con il club che lo vorrebbe aello già il 30 dicembre. Leggi su Calcionews24.com

tancredipalmeri : Aggiornamento Ibrahimovic: il Milan ha quasi pareggiato l’offerta dell’Everton. Circa 1m€ di distanza tra Ibrahimo… - Sport_Mediaset : #Milan, la medicina è #Ibrahimovic: ultimo assalto e ottimismo. #Boban e #Maldini hanno fatto una nuova offerta all… - Gazzetta_it : #Milan, #Ibrahimovic da solo non basta. Serve il club e un #Matic in mezzo. Il #commento -