I tifosi avversari lo insultano | giocatore Nba ferma la partita e li affronta sugli

(Di martedì 24 dicembre 2019) Mancano tre minuti alla fine del match tra i Philadelphia 76ers e i Washington Wizards. Il playmaker della squadra ospite, Isaiah Thomas, è in lunetta: sbaglia il primo tiro libero. Se non mette il secondo, al Wells Fargo Center verrebbero distribuiti dolci gratisspalti. Ma ciò non succede: l’ex Boston Celtics segna il secondo. Così duedei Sixers iniziano a insultarlo e a rivolgergli una serie di gesti ingiuriosi. Thomas, appena viene chiamato timeout, esce dal campo e li: “Siete fan, smettetela. Non fatelo“. La sua reazione è pacifica e, come ha detto a fine, motivata dall’intento di capire e calmare la situazione. Ma le regole Nba sono inflessibili: due turni di squalifica per il play, che su Twitter ha commentato la decisione della lega con un eloquente “bullshit”. Per i due, però, è andata (giustamente) ...

