I fan della serie TV The Witcher sperano di vedere Mark Hamill vestire i panni di Vesemir

(Di martedì 24 dicembre 2019) Con ladi Thepubblicata da Netflix ora disponibile in tutto il mondo, i fan hanno cercato indizi sulla seconda stagione. Molti hanno notato un vecchio tweet di, in cui una volta scherzava sul potenziale ruolo di, unanziano ed esperto che fa da padre a Geralt, l'eroe principale impersonato da Henry Cavill.In un thread di Twitter risalente al 2018, un fan di Thechiama il personaggio di"Padre" e "saggio". Un altro fan porta quindinella conversazione, dicendo che l'attore di Luke Skywalker sarebbe il personaggio perfetto per quella parte. E, essendo Internet un luogo strano e meraviglioso,ha visto i tweet e ha risposto."Non ho idea di cosa sia o di cosa parli, ma sono d'accordo che potrebbe / dovrebbe essere interpretato da me", ha scritto, con un emoji del pollice in su. Dopo la fineprima stagione ...

Leggi la notizia su eurogamer

victonspuppy : ?????????? ?????????????????? ? Al mio caro amico e fan numero uno della saga di Frozen, un ragazzo che sono felice di aver cono… - nhpaolocastelli : RT @Wikileaks_Ita: #Disinformazione Questo è l'es del cattivo giornalismo de #ilFoglio che accusa #Assange di essere fan di gov autoritari,… - dorcopio__ : @Al3xI98O No fidati, non ha fanboy non ha fan in quel senso E non è scusabile per le cose che dice ahaha Però ho p… -