I 5 film natalizi che | forse | ci hanno stancato

(Di martedì 24 dicembre 2019) Cari, soliti vecchi. Alcuni, però, rendono ormai ogni Natale la fotocopia di quello precedente. Sono quelli che, appena accendiamo la tv o cerchiamo su Netflix e dintorni, ci fanno dire: “Ancora? L’avrò visto mille volte!“. Ecco, allora, la classifica dei titoli che, almeno per queste festività, noi eviterem(m)o, magari optando per una valida alternativa (che trovate sempre qui). Nota bene: se alla fine li vedrete lo stesso, andrà benissimo. Il Grinch https://youtu.be/BbV6RRaIafw Jim Carrey è il personaggio, che “di due taglie ha più piccolo il cuore“, creato nel 1957 dal Dr. Seuss. Ilnon brilla per bellezza e raggiunge vette di noia niente male. Per i pochi di voi che se lo fossero perso fino a oggi: al centro della storia c’è un essere verde e peloso che detesta Natale e affini. Nella pellicola di Ron Howard (che appare anche in un cammeo non ...

