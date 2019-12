Harry e Meghan | auguri ribelli con Archie | la FOTO fa il giro del web

(Di martedì 24 dicembre 2019) Pubblicata la cartolina di Natale diMarkle, ma il protagonista indiscusso è il piccoloHarrison. Il Natale dei duchi di Sussex Non si sa ancora dove si trovinoMarkle e il piccoloHarrison in questo momento, ma la coppia ha comunque deciso di far presente la sua vicinanza per le feste di Natale. Qualche giorno fa, infatti, il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha pubblicato un video in cui si è travestito da Babbo Natale per mandare un messaggio die di solidarietà agli orfani dei soldati. Siache la moglie, infatti, si sono sempre mostrati vicini a coloro che hanno perso uno o entrambi i genitori. La coppia, che secondo le voci indiscrete si troverebbe in Canada, ha reso pubblica l’immagine della cartolina diche spedisce di consueto per le Feste. Ecco lache ha conquistato il cuore di tutti i fan. La cartolina ...

Leggi la notizia su velvetgossip

LaStampa : Gli auguri di Natale della Regina, sulla scrivania niente foto di Harry e Meghan - Corriere : Gli auguri della Regina, dopo un anno «accidentato» (e nelle foto non ci sono Harry e Meghan) - Corriere : Harry e Meghan? I loro auguri via mail con Archie (e fanno discutere) -