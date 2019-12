Haaland Juventus | immediato affondo per gennaio | pazza offerta di Paratici

Mercato Juventus : vicinissimo l’acquisto del talentuoso Haaland : Il Mercato invernale non ha avuto nemmeno il tempo di cominciare e la Juventus avrebbe già concluso un colpo: vicinissimo l’acquisto dell’attaccante Haaland. Il finale del 2019 è stato amarissimo per la Juventus di Sarri. In campionato è stata mantenuta la vetta della classifica in coabitazione con l’Inter, ma la prima finale stagionale, quella di […] L'articolo Mercato Juventus: vicinissimo l’acquisto del ...

La Juventus si regala Erling Braut Haaland per 30 milioni : La Vecchia Signora si aggiudica Erling Braut Haaland, attaccante anglo-norvegese del Salisburgo che è la grande rivelazione della prima parte

Lipsia - il ds : «Su Haaland c’è anche la Juventus» : Il direttore sportivo del Lipsia Haaland ha confermato l’interesse della Juventus: «Ci sono anche Manchester United e Borussia Dortmund Il direttore sportivo del Lipsia Oliver Mintzlaff ha parlato del talento del Salisburgo Erling Braut Haaland, confermando pubblicamente l’interesse della Juventus: «È il solito cliché: possiamo comprare tutto e fare tutto. Non è così, altrimenti Haaland sarebbe già con noi. Lo abbiamo incontrato, ...

Calciomercato Juventus - Haaland si avvicina : le cifre pazzesche : Calciomercato Juventus, Haaland è sempre più vicino: le cifre sono pazzesche La Juventus, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sarebbe tornata in pole nella corsa ad Erling Braut Haaland del Salisburgo. Il crack europeo ha nel suo contratto una clausola da 30 milioni di euro sulla quale diversi top club hanno messo gli occhi. I bianconeri hanno […] L'articolo Calciomercato Juventus, Haaland si avvicina: le cifre pazzesche proviene da ...

Mercato Juventus - da Chiesa ad Haaland : pronto il piano di Paratici : Mercato Juventus – Il calcioMercato non si ferma mai. Fabio Paratici continua a lavorare per rendere grande il futuro della Juventus. Dopo De Ligt e Ronaldo, i bianconeri non vogliono fermarsi, puntando a tanti colpi da 90 ma anche a giovani promettenti. Puntare su giovani talenti, dando uno sguardo al futuro. Sembra essere questo l’obiettivo della Juventus in vista delle prossime sessioni di Mercato. Tanti i nomi sul taccuino della ...

Haaland Juventus - Raiola tratta con i bianconeri : l’affare prende forma : Haaland Juventus – Sedici goal in quattordici partite di campionato, ai quali vanno aggiunti altri otto segnati in sei gare di Champions League e quattro in due sfide di Coppa d’Austria, il tutto per un bottino complessivo ventotto reti realizzate in ventidue presenze. L’attaccante del Salisburgo, che quest’anno è letteralmente esploso, starebbe seriamente pensando di lasciare il club austriaco per un vero e proprio top club. Sfruttando ...

Haaland Juventus - colpo di gennaio : prezzo in saldo - ecco perchè! : Haaland Juventus- Rivelazione assoluta di questo inizio di stagione e Juventus pronta a mettere le mani su Haaland, protagonista assoluto con la maglia del Salisburgo. Austriaci fuori dalla Champions League, con l’attaccante trascinatore nella fase a gironi. Paratici osserva interessato, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni che confermano la presenza di una possibile clausola rescissoria da 20 milioni di euro, la quale potrebbe essere ...

Haaland Juventus - blitz di Paratici : offerta importante dei bianconeri : Haaland Juventus – Alla Juventus c’è una dirigenza che invece lavora ininterrottamente per cogliere eventuali occasioni per il presente ed il futuro. Una pianificazione continua, che porta i dirigenti bianconeri a muoversi su più profili alla ricerca del tassello giusto cui poi dare l’assalto. Ed in quest’ottica uno dei nomi da tenere sotto osservazione è quello del nuovo fenomeno norvegese Herling Braut Haaland sul quale ...

Haaland Juventus - svolta sulla clausola : può arrivare in saldo a gennaio! : Haaland Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Haaland, attaccante del Salisburgo, autentica rivelazione di questo inizio di stagione. Secondo il quotidiano torinese, il giocatore potrebbe liberarsi a gennaio grazie ad una clausola da 20 milioni di euro, la quale potrebbe spingere la Juventus ad affondare ...

Haaland Juventus : spuntano novità importanti sul centravanti : Haaland Juventus – Che la Juventus fosse interessata al ragazzo non è certamente cosa nuova, ma nelle ultime ore arrivano notizie importanti in merito al possibile approdo in bianconero. Stando a quanto filtra in ambienti ben informati, sono tante le squadre interessate al forte attaccante, tra queste ovviamente la Juventus, ma ci sarà da “lottare” per assicurarsene le prestazioni. Haaland Juventus, affare possibile ma difficile A ...

Pierpaolo Marino : “Su Haaland ci sono Juventus e Napoli” : Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto a Radio24 dove ha commentato la situazione di mercato attorno a uno dei giocatori più chiacchierati del momento, Erling Haaland. Ecco quanto riportato dalla redazione di ForzAzzurri.net: “Lo valuto tantissimo. Può essere il top player del futuro che vale un investimento di decine di milioni che sembra prospettarsi. Su questo ragazzo non ci si ...

Haaland Juventus - arriva il colpo del futuro : folle offerta e nuovi dettagli! : Haaland Juventus- Come trapelato nelle ultime settimane, e come confermato nelle ultime ore, la Juventus sarebbe seriamente interessata all’acquisto di Haaland, attaccante del Salisburgo e nuovo astro nascente del calcio europeo. Grinta, qualità, forza fisica e senso del gol, caratteristiche evidenti con margini di crescita notevoli. Detto questo, come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, anche ...

Haaland Juventus - novità importante! Mossa a sorpresa di Paratici : Haaland Juventus – Tra i nuovi fenomeni del calcio mondiale si stanno inserendo con forza nuovi talenti, da Sancho ad Havertz, fino a quello che ha impressionato di più: Haaland. Herlijng Braut Haaland, attaccante norvegese classe 2000 del Salisburgo, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati delle prossime finestre di mercato.E non può essere altrimenti, visti i 7 gol fin qui realizzati che lo consacrano al momento come ...

Haaland Juventus - contatti già avviati : Raiola vuole portarlo a Torino : Haaland Juventus – Oggetto del desiderio di mezza Europa, con il sogno Premier League e un futuro già scritto in un top club. Erling Haaland fa impazzire tutti e i suoi 23 goal in 17 partite nella stagione 2019/20 non sono altro che la conferma di un talento puro che ha rapito le big europee. Juventus compresa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i bianconeri nelle scorse settimane hanno iniziato ad allacciare i contatti per il ...