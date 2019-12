“Ha una terribile faccia da gay” | il presidente Bolsonaro se la prende con un giornalista

(Di martedì 24 dicembre 2019) "Ha unada omosessuale". La frase omofoba è stata pronunciata dal capo di Stato brasiliano Jair, a cui era stato chiesto di rispondere sull'inchiesta a carico del figlio, il senatore Flavio, per presunto riciclaggio di denaro.ha preferito insultare il, invece di rispondere a una domanda scomoda.

Leggi la notizia su fanpage

CarloCalenda : Questa ragazza ha fatto un discorso pacato. In cambio ha ricevuto tonnellate di insulti, minacce di stupro etc. dai… - pisto_gol : Metodo Moggi. Sarebbe ora che alla Juventus,una società che ha l’ambizione di primeggiare in Europa, imparassero a… - FabrizioRomano : Il PSG ha avviato una trattativa con il Milan per Lucas Paquetà: dialoghi in corso per la cessione del brasiliano (… -