Guardate che foto spettacolari dell’aurora boreale ha realizzato Google Pixel 4 con

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di martedì 24 dicembre 2019)4 è stato usato per catturare l'auroracon l'aiuto delgrafo paesaggista Tom Archer, che ha scelto Senja, in Norvegia, come location L'articolochedell’auroraha4 con l’astrografia proviene da TuttoAndroid.

matteosalvinimi : Guardate che piazza ad Ancona, chi se ne importa di insulti, minacce, attacchi: siete la mia forza! ?? - marattin : “Guardate ve lo dice un europeista convinto. Ma non è possible ogni anno metterci a fare una discussione su come fa… - N_DeGirolamo : Guardate che bontà! Ecco il cosiddetto #Piennolo, direttamente dalla Costiera Amalfitana! Ora faccio subito uno spa… -