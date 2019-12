Gualtieri:Stato azionista può giovare

"Logica di mercato e intervento dellopossono coesistere perfettamente" Ad abbattere il tabù è il ministro dell'Economiasu Repubblica che spiega: "Proprio perchè esistono i fallimenti di mercato, lonon solo può,ma deve intervenire". Questo fa pensare ai recenti casi come l'Ilva, Alitalia, la banca Popolare di Bari... Peril principio è semplice: "e mercato possono coesistere proprio per far funzionare il mercato", e per "promuovere investimenti e innovazione in settori strategici"(Di martedì 24 dicembre 2019)