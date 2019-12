(Di martedì 24 dicembre 2019) Si propongono di scendere in piazza a sostegno di Matteo Salvini per le accuse calunniose rivolte ad un ministro che ha semplicemente esercitato il mandato democratico popolare

Leggi la notizia su firenzepost

c_appendino : ?? Sarà a Torino il prossimo raduno internazionale dei Fridays For Future! Un risultato che si deve al grande lavoro… - pieraaziri : RT @La_manina__: Nella prima foto la piazza di #Ancona secondo Salvini: lunga come la Piazza Rossa, larga come Piazza Tienanmen, piena come… - FirenzePost : Gruppo dei Pinguini: Movimento Uniti per la destra, il nuovo portale -