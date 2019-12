Golden State Warriors-Houston Rockets NBA | programma | orario | tv | diretta Cielo

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 24 dicembre 2019) Scenderanno in campo alle 23.00 del giorno di Natale, impegnate in un incontro privo del fascino che potrebbe avere date le assenze pesantissimi di Steph Curry e Klay Thompson, le stelle del sodalizio californiano. Al momento, 3 titoli NBA dal 2015 a oggi e cinque finali consecutive, è uno dei peggiori team della lega e i, tutt’ora, al contrario, una delle corazzate della Western Conference, non dovrebbero avere troppi problemi a portare a casa il successo. L’incontro verrà trasmesso inTV in chiaro su. ILDI(25 dicembre): 20.30 Loading… Loading…TV:Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Matteo ...

palpitebasquete : 2º QUARTO VALENDO! Golden State Warriors [29] x [28] Minnesota Timberwolves NBA 19/20 24 e 25/12 - 2019 8 palpite… - MontiFrancy82 : Il #basketNBA sbarca in chiaro su @CieloTV A Natale due sfide in diretta: Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks e G… - SMSNEWSOFFICIAL : Il #basketNBA sbarca in chiaro su @CieloTV A Natale due sfide in diretta: Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks e G… -