Gli USA allertano | “Disintallate quell’app | è una spia del governo degli Emirati Arabi”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dagli Stati Uniti, una rubrica del NewYork Times, realizza un’inchiesta su un’applicazione di messaggistica istantanea: scoperta sconcertante Il NewYork Times ha pubblicato un articolo inchiesta che accusa un’applicazione che sta spopolando. ToTok è l’applicazione su cui si svolge l’intera indagine: milioni di download e recensioni più che positive, ma nasconde qualcosa d’inquietante. Secondo il quotidiano … L'articolo Gli USA: “Disintallate quell’app, è unadelArabi” proviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

FMCastaldo : Il governo non vuole punire assolutamente chi usa il contante. Si parla solo di dare un incentivo a chi usa la mone… - Lucadellisanti : @carlopastore Allianz con massimali illimitati per gli USA! Auguri Carlo dal tuo amico paranoico Luca! - GlobalTechXXI : Il Drago non dorme più: la Cina sta per sostituire gli USA come prima potenza navale e per Washington è troppo tard… -