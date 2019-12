Gli sciacalli che hanno rubato cellulare e portafogli di Gaia Von Freymann

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Spuntano anche glinella storia diVone Camilla Romagnoli, le due ragazze morte in un incidente stradale in Corso Francia per il quale è indagato Pietro Genovese, il cui tasso alcolemico era 1,4. Ieri le madri die Camilla sono tornate a Corso Francia, nel luogo dell’incidente.«Voglio giustizia, non vendetta», ha detto mamma Romagnoli. E a due giorni dalla tragedia, scrive il Messaggero in un articolo a firma di Michela Allegri, spunta pure l’incubo degli “”. GlichediVonQualcuno infatti potrebbe averegli effetti personali delle adolescenti, persi in strada nell’incidente. Dila famiglia non ha più nulla, neanche lo smarphone rosso che teneva sempre in tasca: dall’altra notte è sparito insieme alo della ragazza, che conteneva soldi e documenti. E la madre della ...

