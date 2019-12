Gli autovelox da installare a Roma

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Trentadaserviranno e basteranno per pulirsi la coscienza? Dopo l’incidente stradale che è costato la vita a Gaia Von Freymann e Camillagnoli il Comune diannuncia che punterà sugliper arginare gli incidenti causati dall’eccessiva velocità. «Ne verranno installati 29 fissi, a cominciare da quello nella galleria Giovanni XXIII per il quale sono già cominciati i sopralluoghi – annuncia il comandante dei vigili urbani Antonio Di Maggio -, a corso Francia non è possibile, per cui metteremo quelli mobili nella parte del viadotto, come già facciamo a Tor di Quinto e Ponte Milvio nelle notti dei fine settimana e anche in altri giorni». E la domanda sorge spontanea: perché oggi, dopo la morte delle due ragazze, e non un anno fa, due anni fa, tre anni fa quando su quelle strade già si correva troppo? Glida...

