Giochi del decennio | Splatoon ha avviato la rinascita di Nintendo - articolo

(Di martedì 24 dicembre 2019) È davvero interessante vedere come ilappena passato persia diviso in due parti nette, separate dal lancio della console ibrida Switch. Non è così semplice, però: il Wii U, nonostante il suo fallimento, ha rappresentato una chance perper fare il punto, riassestarsi e cambiare rotta. Ha offerto anche la possibilità di sperimentare e di allestire una nuova generazione di talenti. Probabilmente Switch non avrebbe goduto dello stesso livello di successo se non fosse stato lanciato durante uno dei periodi più bui di. Tutto questo ha resouna benvenuta esplosione di colore. Una nuova IP daè un evento più unico che raro (le ultime che ci vengono in mente sono Tomodachi Life e Rhythm Paradise, ma in realtà bisogna scavare molto indietro fino a Pikmin per trovare una nuova IP con la stessa magnitudo), ed uno shooter multiplayer era ...

Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : La rassegna dei Giochi del Decennio prosegue con #Splatoon, un titolo che ha avviato la rinascita di #Nintendo. - TheBozz89 : RT @NintendoItalia: ?? Scalda l'atmosfera delle feste con Spyro Reignited Trilogy, ora scontato del 19% con le nostre Offerte di Natale 2019… -