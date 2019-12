Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019)ha raccontato che cosa c’èdavvero conD’Urso. Ecco le parole dell’ex gieffino Grande Fratello 15:quello che c’èconD’Urso Chi segue il Grande Fratello e, in generale, i programmi diD’Urso, sa che da un po’ di tempo c’è una polemica in corso. Il vincitore del Grande Fratello 15, un’edizione importante che ha visto il ritorno diD’Urso al timone, continua a lanciare accuse nei confronti della conduttrice.nei mesi scorsi si è lamentato di non essere piùinvitato nelle trasmissioni die che lei non avesse nemmeno detto che erascelto per il Grande Fratello brasiliano. Nonostante i messaggi sui social, le lettere sui settimanali,D’Urso ha deciso di non replicare e non menzionare mai. ...

KontroKulturaa : GF 15, Alberto Mezzetti confessa: 'Tra me e Barbara D'Urso c'è stato molto di più' - - Notiziedi_it : Alberto Mezzetti torna a parlare di Barbara d’Urso: “C’è stato molto più di una cena” - tweetnewsit : Durante l'inaugurazione di 'In palestra con l'influencer', Alberto Mezzetti dichiara di aver partecipato al… -