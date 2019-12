Genova | l’annuncio di Bucci | “A maggio le auto sul ponte”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Valentina Dardari Subito dopo il sopralluogo, il sindaco si è detto fiducioso di poter inaugurare il ponte entro la fine di. Già a marzo si vedrà il lavoro terminatotira un sospiro di sollievo dopo aver ascoltato le parole del sindaco Marcoin seguito alla visita di sopralluogo in cantiere di questa mattina, insieme al presidente Regione Liguria, Giovanni Toti, commissario delegato all’emergenza. Alepotranno attraversare il nuovo ponte.avrà presto il suo ponte Come ha spiegato il primo cittadino e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera: “Il ponte finito dipende dai sistemi di collaudo, ma contiamo che si possa inaugurare entro la fine di, anche se non è escluso si possa fare qualcosa di più”. La priorità adesso è avere il ponte finito a metà marzo, in modo da poter avviare i lavori di pavimentazione e ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Lettera43 : L'annuncio del sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Bucci durante un sopralluogo col governatore To… - fisco24_info : Genova, Ponte Morandi:?«A maggio le prime auto». L’annuncio del sindaco Bucci: Anche il presidente della regione To… - zazoomnews : Genova Ponte Morandi:?«A maggio le prime auto». L’annuncio del sindaco Bucci - #Genova #Ponte #Morandi:?«A #maggio -