Genova | Bucci annuncia | A maggio le auto sul nuovo ponte

(Di martedì 24 dicembre 2019) Già a partire dal prossimole primepotranno iniziare a circolare sulviadotto sul Polcevera a. Ne è sicuro il sindaco die commissario commissario per la costruzione del viadotto, Marco, che questa mattina insieme al governatore della Liguria Giovanni Toti ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del viadotto.Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di gennaio. Questo consentirà di vedere a metà marzo ilcompleto con tutte le infrastrutture in acciaio montate. A metà, pensiamo, potrà passare la prima macchina.L'inaugurazione potrebbe avvenire già entro la fine di2020, ma i lavori potrebbero concludersi già a metà del mese di marzo 2020, così da concludere la pavimentazione entro la fine del mese e avviare tutte le procedure di collaudo nei due mesi successivi, ovviamente ...

