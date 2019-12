Genova | Bucci | “A metà maggio la prima macchina sul nuovo Ponte”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ponte Morandi, il sindaco diMarco: “La nuova struttura dovrebbe essere completa amarzo”. Ponte Morandi, il sindaco die Commissario per la ricostruzione del viadotto Marcoha annunciato che per il prossimo mese dipotrebbe circolare lasulcavalcavia sul Polcevera. Morandi, Marco: “Alasulponte” “Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di gennaio. Questo consentirà di vedere amarzo il ponte completo con tutte le infrastrutture in acciaio montate. A, pensiamo, potrà passare la“, ha dichiarato Marconon senza una velata soddisfazione per l’andamento dei lavori. Ponte Morandi Comitato delle vittime: “Quella di Aspi è tra le letterine che ...

