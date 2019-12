Gemma Galgani da giovane | spunta la foto della dama | irriconoscibile

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non c’è ombra di dubbio: anche in questa nuova edizione del trono over di Uomini e Donne,è protagonista indiscussa e assoluta. La 68enne, sempre elegante ed impeccabile nel look, sta monopolizzando l’attenzione dei telespettatori con le sue vicissitudini sentimentali. Ma l’avete mai vista daera bellissima La bionda torinese … L'articolodalaproviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

dailynews_24 : Uomini e Donne Over, bufera Juan Luis: l’uomo ha ingannato Gemma Galgani - ErodeAscalonita : @carolacavagnar1 @repubblica Nella scala di valori non é Fabiola Gianotti, Maria Montessori, Rita Levi Montalcini,… - GIORGINODJ : #Repost trash.cosmico • • • • • • BASTA HAI ROTTO IL CA**O!??? - TAGGA UN'AMICA/O!???? Buona vigilia a tutti raga? -… -