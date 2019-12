Gaia e Camilla investite e uccise a Roma | Pietro Genovese positivo anche a cannabis e

(Di martedì 24 dicembre 2019)e cocaina Non solo alcol., il 20enne che la notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre aal volante della sua auto ha travolto uccidendole due ragazze di 16 anni,Von Freymann egnoli, aveva assuntodroghe. È quanto emerso dai test effettuati sul giovane, figlio del noto regista Paolo, ragazze: la ricostruzione Dal test sull’assunzione di alcol è emerso precisamente un tasso alcolemico di 1,4 g/l ma sono risultati positiviil test della cocaina e quello della. Il giovane è ora indagato a piede libero per duplice omicidio stradale e presto un giudice potrebbemandarlo in carcere. Secondo il codice della strada, la concentrazione di alcol nel sangue di un automobilista durante la guida dev’essere pari a zero per i ...

