Francia | estradato in Argentina il torturatore Mario “Churrasco” Sandoval | era stato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Primain, poi professore nel prestigioso Istituto di Alti Studi sull’America latina (Iheal) della Sorbonne-Nouvelle a Parigi. E adesso“Churrasco”, agente militare durante la dittatura di Videla, èa Buenos Aires. Si è nascosto per 26 anni in, lo stesso Paese che aveva accolto le vittime del regime sanguinario che ha terrorizzato l’dal 1976 al 1983. Eppure lui era un poliziotto che aveva partecipato alle atrocità dell’Esma, la Scuola di Meccanica della Marina diventata il fulcro della repressione del regime e delle storie dei desaparecidos. Tanto che quel soprannome, “Churrasco”, si riferiva cinicamente alla “griglia” che usava per torturare le vittime. Secondo le testimonianze, sono 500 i casi in cui ècoinvolto, eppure la sua richiesta di estradizione è ...

StefaniaFalone : Francia, estradato il torturatore argentino che insegnava alla Sorbona - Italia_Notizie : Francia, estradato il torturatore argentino che insegnava alla Sorbona - Piergiulio58 : Francia, estradato il torturatore argentino che insegnava alla Sorbona - -