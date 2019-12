Francia | colletta da 600mila euro per comprare lo zoo e liberare gli animali

Leggi la notizia su vanityfair

I numeri rendono la misura dell'impresa 650milaraccolti in cinque giorni grazie alla partecipazione di oltre 22.200 persone. L'obiettivo?uno zoo in Bretagna,glie trasformare la struttura in centro di riabilitazione veterinario. L'impresa è riuscita a Rewild, gruppo di 7 Ong, che ha fatto la raccolta fondi sul sito Gofundme.com. https://twitter.com/GoFundMeFR/status/1208722522222612481 Ben 250milasono arrivati dall'uomo d'affari francese, Marc Simoncini, il creatore del sito web Meetic, ma decine di migliaia di altre persone hanno contribuito all'acquisto dello zoo di Pont-Scorff. La Ong ha firmato il contratto con il proprietario il 16 dicembre e continuerà la raccolta ...

