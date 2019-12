Forza Italia | Michaela Biancofiore lascia | “Siamo diventati come i grillini”

(Di martedì 24 dicembre 2019). La fedelissima di Silvio Berlusconi ha fatto un passo indietro: “Siamoi grillini”. MILANO –. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre la fedelissima di Silvio Berlusconi ha deciso di fare un passo indietro: “Con la morte del cuore devo dare questo annuncio – ha commentato l’ormai ex deputata forzista – ma anche liberata. Lanella quale sono nata e cresciuta non esiste più. Siamoi grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone“., approda nel gruppo misto Con l’addio ala deputatapassa al gruppo misto della Camera. Una separazione dolorosa visto che l’esponente è stata sempre una delle persone ...

