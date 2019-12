Fondi Xylella | Bellanova replica a Lezzi | “Piano era stato scritto dal governo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Idestinati ai Gal erano inseriti “nelle norme che erano state scritte dalprecedente, del quale la signorane faceva parte. Ma purtroppo lei non aveva l’abitudine di leggere le carte”. La ministra delle Politiche Agricole, Teresaalla polemica scatenata da un post su Facebook della senatrice M5s, Barbara, su una parte dei soldi stanziati per l’emergenza(40 milioni su 300) che verranno destinati ai Gal (gruppi di azione locale) e al Distretto agroalimentare di qualità Jonico Salentino invece che direttamente agli agricoltori colpiti, come chiede l’ex ministra del Sud. “Se solo questi signori leggessero le cose che hanno autorizzato”, commenta, intervenuta a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. Che poi in un lungo post su Facebookin 7 punti alle accuse arrivate dalla ...

