Flavio Briatore e Benedetta Bosi | è finita | “Così ha liquidato la baby fidanzata”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 dicembre 2019) Lui ha sempre parlato di una grandissima amicizia, mai scaturita in una relazione sentimentale. Ma ‘Chi Magazine’ non ha mai creduto a questa possibilità ed ha ritenuto sin dall’inizio che l’imprenditorefosse fidanzato con la giovanissima. Sulla vicenda era intervenuta anche l’ex moglie di lui, Elisabetta Gregoraci, la quale aveva risposto ad una fan. La donna aveva semplicemente detto: “Fa rabbrividire”, commentando l’enorme differenza d’età tra i due (49 anni). Nonostante queste parole pungenti,non si era arrabbiato ed aveva continuato ad insistere sul rapporto amichevole intrattenuto con la bellissima ragazza. Ora, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha svelato un altro retroscena che potrebbe aver messo un punto definitivo sulla storia. (Continua dopo la foto) La loro presunta ...

antoniogranato : Flavio Briatore 'In #F1 l’importante è la macchina. La Renault ha dato un barca di soldi a Ricciardo, ma quei soldi… - psycaos : @FeCastanhari flavio briatore - Mediagol : #Juventus-Lazio, Flavio Briatore non fa drammi: ' Non abbiamo perso nulla, vinceremo lo scudetto. #ChampionsLeague?… -