Flavia Pennetta | l’emozione per la figlia Farah | “Il regalo più bello”

(Di martedì 24 dicembre 2019)è da poco diventata mamma bis, e si prepara a vivere un Natale davvero magico. Lei e Fabio Fognini hanno appena accolto tra le loro braccia la piccola, nata poche ore fa per la gioia dell’intera famiglia. E l’ex campionessa di tennis ha deciso di affidare la sua prima dedica d’amore alla sua pagina Instagram, dove ha condiviso anche una bellissima foto. Si tratta di uno scatto dei piedini della neonata, che a quanto pare è ancora in ospedale – spunta il classico braccialetto di riconoscimento dalla caviglia della piccolina. “Ilpiù bello che potessi desiderare per questo Natale” – scrivesul suo profilo social. “Buon Natale a tutti voi da noi, #FogniniFamily”. E per laquesto periodo di feste è senza dubbio uno dei più entusiasmanti della sua vita: da settimane aspettava con ansia la ...

Leggi la notizia su dilei

SuperTennisTv : ?? È arrivata! ?? Tanti auguri a @fabiofogna e @flavia_pennetta e al fratellino Federico! ?? #tennis - truefaith19 : RT @federtennis: Benvenuta piccola Farah ?? Tanti auguri a papà @fabiofogna e mamma @flavia_pennetta! ?? #stayFIT #tennis - infoitsport : Flavia Pennetta e Fabio Fognini genitori bis nata Farah -