Fisco | ‘congelate’ oltre 300mila cartelle fino all’Epifania

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’Agenzia delle Entrate va in ferie. Per il periodo natalizio sono state congelate. I lavori riprenderanno dal 7 gennaio. ROMA – L’Agenzia delle Entrate chiude le porte per tutto il periodo natalizio. Dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 sono state congelatecon le rispettive riscossioni che inizieranno dopo l’Epifania. Una scelta fatta per “evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dall’anno“. Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate adotta tale decisione per tutte leche non sono ritenute inderogabili. Queste ultime, invece, dovranno comunque essere notificate, anche se in buona parte l’avviso arriva via mail certificata. Congelate lecongelate da parte dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione ...

