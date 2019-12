Fiorentina, Pradè pensa a Politano ma l’Inter vuole 28 milioni (Di martedì 24 dicembre 2019) Fiorentina, non solo Zaza. La viola è alla ricerca di un attaccante e ha fatto un sondaggio anche per Politano Dovrà per forza di cosa risollevarsi la Fiorentina di Commisso. Via Montella ieri è stato il giorno dell’ufficialità di Iachini che da gennaio avrà il compito di risalire la china e la classifica. Serviranno degli innesti a gennaio e soprattutto un attaccante. Come riporta l’edizione odierna de La Nazione i nomi in cima alla lista di Pradé sono tre: Zaza, Cutrone e Petagana. Piace anche Politano anche se l’Inter per il giocatore ha chiesto 28 milioni. Leggi su Calcionews24.com

