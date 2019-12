Finlandia | alla scoperta del Villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi FOTO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ildi, in, è un parco divertimenti suggestivo e incantevole, con tanto di castelli di ghiaccio, slitte, negozi di souvenir, hotel igloo, dove è365 giorni l’anno. Ora i bimbi di tutto il mondo si possono preparare:è ufficialmente partito dsua casa di, ha lasciato il Polo Nord per il suo viaggio attorno al globo e nelle prossime ore consegnerà i regali. Come ogni anno, nella cassetta postale di(96930 Napapiiri,) sono arrivate centinaia di migliaia di letterine. Situata ai bordi del circolo polare artico,è la capitale della Lapponia, una cittadina un tempo abitata solo dai pastori SamiL'articolodeldidiMeteo Web.

MMastrantuono : RT @amendolaenzo: In bocca al lupo alla nuova prima ministra della Finlandia @MarinSanna e al suo prossimo governo. Per un'Europa progressi… - nonsonogeordie : @wolfPris La cosa più strana che scoprii del nord Finlandia è che potevo avere solo una cosumazione di super alcoli… - laurazuzzi : Puoi sfogliare il numero di dicembre de Il Momento -