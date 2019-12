Festività di dicembre | come vengono registrate in busta paga

Leggi la notizia su leggioggi

(Di martedì 24 dicembre 2019)si sa è il mese del Natale. Ma sappiamo con esattezzalegestite in? Per farlo dobbiamo innanzitutto capire cosa cambia in base al tipo di retribuzione e soprattutto che differenza c’è traordinarie ecadenti di domenica. Cerchiamo di fornire una guida completa, partendo da quelle che la legge riconoscedell’anno. Ferie: calcolo settimane, minimo legale e sanzionidi: quali sono Alesono: 8cadente di domenica; 25cadente di mercoledì; 26cadente di giovedì. Ricordiamo che per legge le giornate festive dell’anno sono: Primo giorno dell’anno; 6 gennaio (Epifania); 25 aprile (Liberazione); lunedì dopo Pasqua; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8; 25; 26. Oltre alla legge anche i contratti collettivi possono ...

Avvenire_Nei : . @TV2000it La televisione dei cattolici italiani dedica una programmazione speciale per le festività natalizie dal… - asalesmandiary : Ulss 6 Euganea, tutte le modifiche agli orari dei servizi durante le festività natalizie - LisaLiveNLearn : RT @nadiarizzo1210: Dopo quella di Antonio Gramsci, pubblico anche la lettera che Sandro Pertini scrisse alla madre per le festività: 23 D… -