Fedez-Ferragni | il figlio Leone incontra per la prima volta Babbo Natale e scoppia a

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tra i video social più divertenti degli ultimi tempi c'è sicuramente quello pubblicato pochi minuti fa dasu Instagram (lo trovate in fondo a questo articolo). Il protagonista, tanto per cambiare, è il, di un anno. Il video mostra il primo incontro del piccolo con, avvenuto nel resort alle Dolomiti dove il cantante sta trascorrendo le festività natalizie in compagnia della moglie Chiarae del resto della famiglia. Per usare un eufemismo,Luciasembra non aver apprezzato, nonostante le buone intenzioni di quest'ultimo, carico di doni da regalargli., ilper laa piangere (VIDEO) 24 dicembre 2019 19:56.

Leggi la notizia su blogo

GalantoMassimo : Nella top ten dei video più belli di sempre. - Notiziedi_it : Photobombing di Fedez nudo ma la Ferragni fa una gaffe: “Vietato ai minori di 18 in che senso?” - notizieit : #Fedez nudo: Chiara Ferragni pubblica foto vietata ai minori di 18 anni -