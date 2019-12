Facebook: Disponibili 2 nuovi giochi free to play Pokèmon (Di martedì 24 dicembre 2019) Appassionati di Pokèmon, se avete un account su Facebook sarete lieti di sapere che sono Disponibili ben 2 nuovi giochi free to play, a seguire vi riportiamo i dettagli. nuovi free to play sui Pokèmon Pokèmon Company senza alcun preavviso ha rilasciato quest’oggi 2 nuovi giochi su Facebook Gaming, incentrati naturalmente sui Pokèmon. Si tratta di Pokèmon Tower Battle e Pokèmon Medallion Battle, entrambi Disponibili come free to play, quindi giocabili gratuitamente. Il primo è disponibile fin da subito anche da noi, il secondo per ora solo in Asia. In Pokèmon Tower Battle giocabile da questo indirizzo dovrete competere con gli amici o sconosciuti ammassando il maggior numero di Pokèmon uno sull’altro, al fine di creare una torre. Chi provoca la caduta della torre perde la ...

Leggi la notizia su gamerbrain

Facebook Disponibili Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Facebook Disponibili