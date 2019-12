Ex Ilva | la giornalista a Conte | “Qui a Taranto per passerella politica?” Lui | “Lo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Giuseppeè in visita a, dove è previsto un incontro coi sindacati per la vicenda dell’ex. Unagli chiede di commentare la posizione di chi lo accusa di fare, alla vigilia di Natale, unapolitica. “Diventa unase ci siete voi – ha ribattutostizzito – perciò vi chiedo di non seguirmi, per cortesia”. L'articolo Ex, la: “Qui aperpolitica?”. Lui: “Lo diventa se ci siete voi, non mi seguite per cortesia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

