(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoI carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, V. M.,del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, benché sottoposto agli arresti, ha pensato bene di uscire di casa per incontrare alcune persone in via Fava. I militari hanno riconosciuto Madonna e si sono avvicinati. Ilha così iniziato a correre sperando di farla franca. Inseguito e bloccato dai Carabinieri dopo una breve colluttazione, ilè stato tratto in arresto. L’uomo è in attesa di giudizio. L'articolodaiil 24proviene da Anteprima24.it.

Leggi la notizia su anteprima24

anteprima24 : ** Evade dai #Domiciliari il 24 dicembre, 35enne arrestato a #Scampia ** - zazoomnews : Napoli evade dai domiciliari per incontrare gli amici alla Vigilia di Natale: arrestato - #Napoli #evade… - larampait : #Scampia. Evade dai #domiciliari: arrestato -