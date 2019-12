Eurogamer Awards 2019 | i migliori giochi dell' anno e del decennio per generi - articolo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Siamo quasi giunti ai botti finali di questoed è arrivato il momento di tirare le somme dal punto di vista videoludico. Negli scorsi giorni vi abbiamo chiesto di esprimere un parere suidele dele ora potrete finalmente scoprire i risultati suddivisi per, dopo aver già letto deicon la miglior sceneggiatura, direzione artistica e colonna sonora.Partiamo quindi subito in quarta con la categoria più amata (considerando il numero diusciti) degli ultimi dieci anni: gli action-adventure!Trattandosi di una categoria con molti contendenti la battaglia è stata dura, ma al primo posto (con meno del 14% dei voti) troviamo Sekiro: Shadows Die Twice, l'ultimo capitolo del maestro Hidetaka Miyazaki.Leggi altro...

