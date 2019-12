Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi martedì 24 dicembre 2019

(Di martedì 24 dicembre 2019)e 10e: idi2424, alle ore 20 va in scena l’delnumero 154 dele del 10e. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’dele del 10ein programma, 24, alle ore 20 in punto. Ecco idell’ultimadelruota per ruota:: idin. 154 del 24).in diretta alle ore 20 (Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) NAZIONALE 05 14 60 40 02 BARI 69 58 22 49 83 CAGLIARI 57 14 76 58 13 FIRENZE 66 41 62 51 09 GENOVA 68 28 55 03 39 MILANO 75 20 30 46 87 NAPOLI 41 33 39 13 35 PALERMO 27 24 39 50 19 ROMA 20 85 12 30 62 TORINO 12 26 70 81 69 VENEZIA 74 83 53 19 2410e: i...

