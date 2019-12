Emily Ratajkowski esplosiva | si spoglia per pubblicità FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 24 dicembre 2019)Ratakowski non vedeva l’ora di sorprendere ancora i suoi fan conpiccanti e davvero esplosive. Questa volta lo ha fatto per pubblicizzare un prodotto per capelli. Inutile dire che i suoi followers l’hanno adorata. Sensualità per Instagram La celebre modella non è nuova a simili “giochini” di marketing sul suo profilo social. Infatti spesso posa ammiccante per mostrare un qualche prodotto a fini commerciali. Questa volta ha dedicato spazio ad un prodotto per capelli. I suoi 24,9 milioni di followers però non hanno apprezzato tanto il prodotto quanto la bellezza di! Infatti la loro beniamina posa in maniera molto sensuale, palesemente nuda, mentre si copre con delicatezza il seno per celarlo allacamera.è struccata ma con una pelle davvero perfetta. Solo un filo di blush le illumina la guancia, facendola sembrare baciata dal ...

