Élite: Barbarba d’Urso nel cast della serie? Ecco l’indizio nelle foto di Alvaro Rico (Di martedì 24 dicembre 2019) Élite è una delle serie più conosciute su Netflix. Barbara D’Urso, invece, una delle regine della televisione italiana. E cosa succede se Carmelita raggiunge gli studi del Gruppo Mediaset Espana? La nostra congettura è la seguente: potrebbe prendere parte come attrice o comparsa della fortunata serie televisiva Élite. Alvaro Rico, uno dei protagonisti della serie, ha fornito un possibile indizio con la foto che ha pubblicato sulle sue Instagram Stories assieme alla nostra amata Barbara. Élite ha visto la sua ascesa su Netflix nel 2018, con 8 fortunati episodi. La seconda stagione è stata resa disponibile in streaming a partire da settembre 2019. Ad Agosto, invece, è stata confermata la terza serie cha sarà disponibile nel 2020. Élite racconta la vita di tre ragazzi di umili origini: Samuel, Nadia e Christian. I tre hanno ricevuto una borsa di studio per frequentare un ...

