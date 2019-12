È legge il finanziamento della Carta Geologica d’Italia | “Riparte percorso iniziato 30

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Finalmente dopo vent’anni, sei legislature e tredici governi, riparte il progettocartografia(CARG). La conoscenza del territorio, sia nei termini degli aspetti fisico-ambientali del contesto geologico e geomorfologico, sia nei terminicompatibilità tra questi e le potenziali trasformazioni di utilizzo del suolo rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del delicato equilibrio ambientale e il mancato completamento del Progetto CARG ha determinato indubbie criticità nel nostro Paese per il patrimonio abitativo, per la prevenzione dai rischi naturali, per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la valorizzazione delle risorse naturali”. Lo dichiara il senatore Ruggiero Quarto a valle dell’approvazione dell’emendamento alladi Bilancio 2020 su proposta unanimeCommissione Ambiente, relativo agli stanziamenti per riavviare il ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

