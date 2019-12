Dove trascorrono le vacanze i piloti di MotoGP | Valentino Rossi vola in Messico | Marquez

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) E’ tempo diper idella. Dopo aver archiviato un primo assaggio di 2020 nei test che si sono tenuti a Valencia ed a Jerez de la Frontera, in Spagna, la priorità per tutti è quella di staccare la spina, ricaricare le pile e prepararsi in vista del pmo campionato, a partire dalle prime prove in programma dal 2 al 4 febbraio a Sepang (Malesia),con lo shakedown delle moto. Sono state delle settimane piuttosto impegnative per. Il “Dottore”, reduce da una stagione deludente nella top-class (senza vittorie e settimo nella classifica finale), è stato impegnato nel noto “scambio” con Lewis Hamilton:, infatti, ha girato con la Mercedes campione del mondo, mentre il britannico si è cimentato in sella alla Yamaha a Valencia. Un trade voluto dagli sponsor, ma particolarmente gradito dai diretti interessati. E poi ...

SecolodItalia1 : Natale dove vuoi. Coldiretti: circa 13 milioni di italiani trascorrono almeno un giorno in vacanza… - giorgiotablet : Foto e video sotto l’albero - 'Non tutti vogliono apparire nelle foto di pranzi, cene e festeggiamenti che spesso s… - xenonian1 : RT @francycognato: Migliaia di cani e gatti trascorrono la vita in modo atroce Nel Sud Italia moltissimi vivono x strada,patiscono la fame,… -