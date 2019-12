Dopo Natale arriva l’ultima eclissi di Sole del 2019 | ecco dove sarà visibile

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non solo i regali dima anche quelli della natura: prevista per il giorno di Santo Stefanosolare del. Uno spettacolo che nonin Italia ma solo dall’Arabia Saudita al Kenya fino all’India, la Thailandia, le Filippine e la parte nord-occidentale dell’Australia. Per pochi minuti il giorno diventerà buio come la notte, anche se nel cielo continuerà a brillare un sottilissimo cerchio di luce: l’, in questo caso,anulare: cioè, anche nel momento culminante, il disco lunare non riuscirà a coprire completamente quello del. Uno spettacolo della natura che non dovrà essere ammirato a occhio nudo ma sempre con le dovute precauzioni. Il, invece, tornerà a essere protagonista, con un’altraanulare, il prossimo 21 giugno,anche dall’Italia. E poi il 14 dicembre 2020, con un’totale...

