Don Matteo 12 | Terence Hill rompe il silenzio | la serie non chiude?

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 24 dicembre 2019) Anticipazioni Donparla del futuro della fiction La dodicesima stagione di Donandrà in onda a partire dal 9 gennaio.tornerà nei panni del sacerdote detective e Don12, in vista dei vent’anni dall’inizio dellatv, sarà un edizione speciale. Non ci sarà infatti la suddivisione in episodi e Rai1 proporrà 10 puntate della durata di un’ora e mezza l’una. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni,ha rotto ilconfessando che Don12 non sarà l’ultimadella fiction: “Don, grazie alle caratteristiche del personaggio, potrebbe andare in onda all’infinito. Donnon ha passato, non ha parenti, non si sa da dove venga nè dove vada. È il personaggio perfetto per unasenza fine”. I fans di Done dipossono tirare un sospiro di ...

Enterprise_ncc1 : @PaUsai @anti_calcio @willy_signori Don Matteo è nettamente favorito. Lo share lo da in vantaggio pure sul Circo Massimo. - sminkionauta : @uc_bautz Ho già una strategia vincente per le bilance, mi porto dei cartonati in formato 1:1 di Raul Bova e di Don… - zazoomnews : Don Matteo Terence Hill smentisce le voci di un’ultima stagione: ‘Potrebbe andare avanti all’infinito’ - #Matteo… -