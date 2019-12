Divorzi | 151mila hanno svuotato il conto all’insaputa del partner

(Di martedì 24 dicembre 2019) In caso di separazione oo, cosa accade alla liquidità delcorrente cointestato agli ormai quasi ex coniugi? Sebbene, salvo specifiche eccezioni, la legge preveda che le somme vadano divise equamente tra i due, non sempre va così. Secondo l'indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat il 17% deiati e separati, vale a dire quasi 280.000 individui, ha dichiarato che l'exsi è tenuto tutti i soldi depositati o, peggio, tra loro c'è anche chi, all'insaputa del coniuge, ha prosciugato ilprima della separazione (9,2% pari a oltre 151.000 individui). La gestione delcointestato in caso dio è un problema piuttosto ricorrente se si considera che dei circa 2,5 milioni di italiani separati eati, più di 1,6 milioni (65%) ha dovuto - è proprio il caso di dirlo - fare i conti con questo aspetto.E non servono cifre milionarie ...

