Dimissioni Fioramonti | Alessandro Di Battista verso il ministero dell’Istruzione

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dopo leannunciate e non ancora confermate ufficialmente di Lorenzoda ministro dell’Istruzione, università e ricerca, un nuovo rumor di palazzo agita in queste ore la politica, alla vigilia di Natale. Per sostituire il ministro dimissionario nella compagine del Conte bis in prima fila ci sarebbeDi. Sì, avete letto bene. Quel Di, anima movimentista dei pentastellati, che sembrava destinato a restare nel “freezer” almeno fino alla prossima campagna elettorale. Invece i ben informati dicono che non sia così e che vedremo presto “Dibba” sulla poltrona, calda, di chi avrà le redini dell’istruzione e della ricerca, due settori martoriati dall’austerity della Manovra 2020.Diministro: una “ciambella” natalizia per Di Maio L’ingresso diDi...

Agenzia_Italia : Il sì definitivo alla #manovra arriva dopo una lunga maratona notturna. #Conte fissa l'agenda per le settimane a ve… - VittorioCocive1 : Fibrillazioni nel Governo, Fioramonti ha la valigia pronta: dimissioni da ministro ed addio ai Cinque Stelle - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Il sì definitivo alla #manovra arriva dopo una lunga maratona notturna. #Conte fissa l'agenda per le settimane a venire… -